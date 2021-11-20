Sul posto quattro squadre dei Vigili dei Fuoco del comando provinciale, carabinieri e polizia

Quattro squadre del comando dei vigili dei fuoco con diverse autobotti stanno cercando di domare un grosso incendio sviluppatosi questa mattina all’interno di un grande magazzino commerciale di impianti tecnologici ubicato a Vibo Valentia in via Alcide De Gasperi, nella zona alta della città. Le fiamme hanno creato subito una enorme colonna di fumo che ha avvolto e minacciato anche i condomini adiacenti al luogo dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia. Non si registrano, al momento, feriti né danni alle abitazioni. Distrutti anche alcuni automezzi. Le fiamme sono state alimentate dalla presenza nel magazzino di vernici e plastiche.