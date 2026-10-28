Un rogo ha interessato la copertura di un fabbricato sottoposto a lavori di messa in sicurezza. Fiamme prontamente domate dai pompieri del Comando provinciale, sul posto anche Polizia municipale e Polizia di Stato

Un incendio è divampato sul tetto di un edificio in via degli Artigiani, a Vibo Valentia, nelle immediate vicinanze del cantiere del progetto Maione, che da settimane interessa la strada davanti al liceo scientifico Berto. Le fiamme hanno interessato la copertura di un fabbricato attualmente sottoposto a lavori di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno provveduto a domare prontamente il rogo. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale e della Polizia di Stato.

Restano da chiarire le cause dell'incendio, che ha interessato un edificio sul quale sono in corso interventi edilizi.

Una zona già interessata da numerosi lavori

Via degli Artigiani è da settimane al centro di una complessa situazione legata alla presenza dei cantieri e alle conseguenti modifiche della viabilità. In particolare, il progetto Maione prevede interventi di rifacimento delle reti fognarie e di raccolta delle acque meteoriche, con scavi che hanno interessato anche il tratto davanti al liceo scientifico Giuseppe Berto.