A bordo del veicolo due ragazzi di 25 e 27 anni. Ad avere la peggio il passeggero. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba lungo la strada che collega Vibo Valentia a Vibo Marina, nella zona di Longobardi. Coinvolto un solo veicolo che, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada precipitando in un burrone.

A bordo viaggiavano due giovani di 25 e 27 anni. Ad avere la peggio è stato il passeggero, che ha riportato un trauma alla spalla. Il conducente, invece, secondo una prima valutazione effettuata sul posto, non avrebbe riportato traumi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del servizio 118 di Vibo Valentia. La prima squadra era composta dal dottor Sorace, dall’infermiera Adone e dall’autista Palimento. Sulla seconda ambulanza erano presenti l’infermiera Schinella e l’autista Marsico.

I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.