La struttura inutilizzata da 10 anni offrirà spazi per attività sociali e culturali, rafforzando il tessuto comunitario. L’assessore Monteleone: «Restituiamo ai cittadini un luogo di incontro e crescita»

La giunta comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo Centro di aggregazione sociale nell’immobile comunale di via Carlo Parisi. L’intervento, finanziato con 1.880.000 euro, prevede il recupero e la riqualificazione di un edificio da tempo in stato di abbandono, già sede in passato di strutture scolastiche e convittuali.

Il progetto, redatto sotto la responsabilità della dirigente del settore Lavori pubblici, Lorena Callisti, punta a restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico destinato a promuovere l’inclusione, la partecipazione e la socialità.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, «con questo intervento si intende restituire alla città uno spazio pubblico fondamentale, pensato per favorire l’incontro, la partecipazione e il benessere della comunità. È un segnale concreto dell’impegno verso una Vibo più inclusiva, moderna e attenta ai bisogni delle persone».

Il progetto prevede una completa ristrutturazione dell’immobile, con interventi strutturali, con la demolizione delle parti non più funzionali e la realizzazione ex novo di impianti moderni e sostenibili, tra cui impianto idrico sanitario, riscaldamento e raffrescamento, fotovoltaico, impianti elettrici, illuminotecnici, ascensore accessibile per persone con disabilità, nuovi allacci e sottoservizi.