Questa mattina una delegazione di militari del Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, guidata dal capitano Manuel Grasso, comandante della Compagnia di Vibo, si è recata in Questura per manifestare il proprio «cordoglio e solidarietà ai colleghi poliziotti per la tragica scomparsa di Aniello Scarpati, l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato morto tragicamente nei giorni scorsi a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre prestava servizio. Ad accogliere i militari – si legge nel comunicato stampa – c’erano il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti; il vicario, Fabio Catalano, oltre ad una delegazione dei funzionari e del personale della Questura».

Un gesto che certamente testimonia il senso di comunità e collaborazione che accomuna le Forze dell’ordine nel loro impegno e nella loro missione quotidiana. La Polizia di Stato – conclude poi la nota – ringrazia il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Antonio Parillo, e tutti i colleghi dell’Arma per la manifestazione di solidarietà e vicinanza espressa per questo momento di grave lutto».