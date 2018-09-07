<p>Ricorre quest’anno il 75° <strong>anniversario dell’affondamento della corazzata “Roma”</strong>, uno dei più tragici episodi della <strong>seconda guerra mondiale. I</strong>l 9 settembre 1943, giorno successivo alla proclamazione dell’armistizio, nelle acque del Golfo dell’Asinara, al largo delle coste della Sardegna,<strong> la forza navale da battaglia,</strong> al comando dell’amm. Bergamini, <strong>viene attaccata da una formazione di bombardieri tedeschi.</strong> Nel corso dell’operazione bellica ad essere colpita e affondata è stata la <strong>corazzata “Roma”, nave ammiraglia della flotta italiana.</strong> In seguito all’affondamento è deceduto tutto lo stato maggiore e una grande quantità di graduati e marinai, in tutto <strong>ben 1.253 uomini.</strong> Fra loro, anche il<strong> sottocapo Gino Pàstina, originario di Vibo Marina.</strong> Per l’ occasione, la mattina <strong>dell’8 settembre</strong> alle ore 11, nel santuario “Stella Maris” di <strong>Vibo Marina</strong>, per iniziativa dei congiunti del marinaio caduto nel tragico evento, avrà luogo una c<strong>elebrazione commemorativa. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28750"></div>\n\n</strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>