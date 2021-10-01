Tutti gli articoli di Cronaca
L’immobile di cui era possessore da oltre quarant’anni, in via Torino a Vibo Marina, è stato demolito a maggio scorso ed ora in quello stesso posto sorgerà una piazzetta. Lui però non ci sta: Carmine Forelli, 87 anni, questa mattina con una sedia si è recato in quell’area e lì si è seduto con l’intenzione di impedire agli operai di una ditta inviata dal Comune di eseguire i lavori di realizzazione della piazzetta. Lavori che, stando al pensionato, sarebbero illegittimi poiché non avrebbe ricevuto la notifica di alcun atto da parte del Comune. [Continua in basso]
Da qui la protesta dell’87enne. L’area si trova nella zona Pennello, uno dei quartieri simbolo dell’abusivismo edilizio. «Quarant’anni fa – ricorda il figlio, Giuseppe – il sequestro dell’immobile da parte del Tribunale di Catanzaro che ha impedito di proseguire i lavori di costruzione. Poi l’avvio della richiesta di condono e abbiamo sborsato circa sei mila euro per regolarizzare tutto. Oggi il triste epilogo, senza nemmeno ricevere una notifica da parte del Comune».
Sul posto è giunta la polizia municipale con il comandante. I lavori nonostante la presenza dell’anziano, sono proseguiti tra l’imbarazzo degli stessi operai.