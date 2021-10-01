La protesta di Carmine Forelli secondo cui si tratta di un intervento illegittimo poiché non gli sarebbe stato notificato alcun atto da parte del Comune. Ma gli operai sono andati avanti lo stesso

L’immobile di cui era possessore da oltre quarant’anni, in via Torino a Vibo Marina, è stato demolito a maggio scorso ed ora in quello stesso posto sorgerà una piazzetta. Lui però non ci sta: Carmine Forelli, 87 anni, questa mattina con una sedia si è recato in quell’area e lì si è seduto con l’intenzione di impedire agli operai di una ditta inviata dal Comune di eseguire i lavori di realizzazione della piazzetta. Lavori che, stando al pensionato, sarebbero illegittimi poiché non avrebbe ricevuto la notifica di alcun atto da parte del Comune. [Continua in basso]

Da qui la protesta dell’87enne. L’area si trova nella zona Pennello, uno dei quartieri simbolo dell’abusivismo edilizio. «Quarant’anni fa – ricorda il figlio, Giuseppe – il sequestro dell’immobile da parte del Tribunale di Catanzaro che ha impedito di proseguire i lavori di costruzione. Poi l’avvio della richiesta di condono e abbiamo sborsato circa sei mila euro per regolarizzare tutto. Oggi il triste epilogo, senza nemmeno ricevere una notifica da parte del Comune».

Sul posto è giunta la polizia municipale con il comandante. I lavori nonostante la presenza dell’anziano, sono proseguiti tra l’imbarazzo degli stessi operai.