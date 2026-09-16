Le esequie nella chiesa di Maria Santissima del Rosario di Pompei. La giovane madre era deceduta allo Jazzolino pochi giorni dopo un intervento chirurgico in una clinica del Cosentino. Lascia il marito Bruno e il figlio Domenico di quattro anni

Saranno celebrati venerdì 18 settembre alle ore 16 nella chiesa di Maria Santissima del Rosario di Pompei, a Vibo Marina, i funerali di Romania Piccolo, la 42enne originaria di Tropea e residente nel Vibonese morta lo scorso 10 settembre allo Jazzolino di Vibo dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita. La notizia delle esequie arriva a quasi una settimana dal dramma che ha profondamente colpito le comunità di Vibo Marina e Tropea.

Romania lascia il marito Bruno e il figlio Domenico, di appena quattro anni. A partire dalla mattinata di giovedì sarà possibile renderle omaggio nella sua abitazione di via Schipani, a Vibo Marina, prima dell’ultimo saluto di venerdì.

Il dramma e gli accertamenti

La morte della donna è avvenuta al termine di ore drammatiche. Romania era arrivata all’alba al Pronto soccorso dello Jazzolino con una grave emorragia, insorta pochi giorni dopo le dimissioni da una clinica privata dell’alto Tirreno cosentino dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale.

Le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche e durante i tentativi di soccorso la 42enne avrebbe avuto tre arresti cardiaci, prima di essere intubata e trasferita in Rianimazione. Ogni tentativo di salvarla si è però rivelato inutile.

Dopo il decesso, la salma era stata posta sotto sequestro e i carabinieri avevano acquisito la documentazione sanitaria. Gli accertamenti disposti dalla magistratura dovranno ricostruire l’intero percorso clinico della donna e chiarire l’origine dell’emorragia, verificando anche l’eventuale esistenza di un collegamento con l’intervento subito nei giorni precedenti. Le verifiche si sono sviluppate tra Vibo Valentia e il Cosentino.

Nei mesi precedenti Romania aveva raccontato anche sui social il difficile periodo che stava attraversando, parlando dei problemi di salute, dei ricoveri e degli interventi subiti. Messaggi che, dopo la sua morte, hanno restituito la dimensione di una lunga sofferenza affrontata accanto alla propria famiglia.

Venerdì pomeriggio Vibo Marina si stringerà dunque attorno al marito, al piccolo Domenico e ai familiari per l’ultimo saluto alla 42enne.