L’episodio non sarebbe da inquadrare nell’attività politica della donna, che sarebbe stata spintonata e aggredita verbalmente da una persona che segue abitualmente le sedute dell’Assemblea

Momenti di forte tensione ieri nell’aula del Consiglio comunale di Vibo Valentia dove era in svolgimento una seduta di commissione. A causare il trambusto è stato un uomo che frequenta abitualmente le sedute del Consiglio. Nella circostanza, si sarebbe avvicinato alla consigliera Maria Rosaria Nesci strattonandola ed esortandola ad uscire dall’aula. Una volta fuori, la lite è cresciuta d’intensità: Nesci sarebbe stata spinta e affrontata in maniera aggressiva. A quel punto il trambusto ha attirato l’attenzione dei consiglieri rimasti in aula. Uno, in particolare, avrebbe raggiunto il corridoio intervenendo in difesa della collega, ma l’uomo avrebbe reagito con veemenza invitandolo a non intromettersi.

Tornata la calma, l’episodio è stato duramente condannato dal sindaco Enzo Romeo, che informato dell’accaduto ha attivato la Polizia locale affinché ricostruisca l’esatta dinamica dei fatti grazie anche alle telecamere di sicurezza presenti in Comune. Al momento non risultano denunce e fonti autorevoli nelle forze dell’ordine, pur confermando l’episodio, lo annoverano come un fatto legato alla sfera privata dei protagonisti. Solo gli ulteriori accertamenti in corso consentiranno di inquadrare meglio quanto accaduto.