Il Comune di Vibo Valentia ha ottenuto un finanziamento da 865mila euro destinato alla ristrutturazione completa della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”, struttura da tempo inutilizzata e bisognosa di un intervento di riqualificazione profonda. Il progetto è stato selezionato tra centinaia di proposte presentate a livello nazionale, ottenendo il punteggio massimo e rientrando tra i soli 17 Comuni finanziati in tutta Italia. «L’intervento – ha fatto sapere il Comune di Vibo attraverso un comunicato stampa – prevede una riqualificazione complessiva dell’edificio, con adeguamento antisismico e impiantistico, restituendo così un servizio essenziale a tutta la comunità». Il sindaco Enzo Romeo: «È un risultato di grande rilievo per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino nella nota – perché ci permette di riportare a nuova vita una struttura oggi abbandonata. Il finanziamento è il frutto di un lavoro di squadra e di una progettazione di qualità».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, che ha sottolineato come l’Amministrazione stia «proseguendo un percorso mirato ad attrarre risorse e realizzare opere strategiche. A breve – ha poi aggiunto Monteleone – procederemo con le attività propedeutiche all’appalto dei lavori». Il sindaco e l’assessore hanno infine ringraziato gli Uffici comunali per il lavoro svolto, in particolare la dirigente Lorena Callisti e il rup Vincenzo Maccaroni, «per l’impegno e la professionalità dimostrati nella redazione del progetto».