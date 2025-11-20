Il finanziamento assegnato a soli 17 Comuni in tutta Italia «premia la qualità della progettazione» e consente ora di avviare l’iter verso l’appalto dei lavori
Il Comune di Vibo Valentia ha ottenuto un finanziamento da 865mila euro destinato alla ristrutturazione completa della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”, struttura da tempo inutilizzata e bisognosa di un intervento di riqualificazione profonda. Il progetto è stato selezionato tra centinaia di proposte presentate a livello nazionale, ottenendo il punteggio massimo e rientrando tra i soli 17 Comuni finanziati in tutta Italia. «L’intervento – ha fatto sapere il Comune di Vibo attraverso un comunicato stampa – prevede una riqualificazione complessiva dell’edificio, con adeguamento antisismico e impiantistico, restituendo così un servizio essenziale a tutta la comunità». Il sindaco Enzo Romeo: «È un risultato di grande rilievo per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino nella nota – perché ci permette di riportare a nuova vita una struttura oggi abbandonata. Il finanziamento è il frutto di un lavoro di squadra e di una progettazione di qualità».
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, che ha sottolineato come l’Amministrazione stia «proseguendo un percorso mirato ad attrarre risorse e realizzare opere strategiche. A breve – ha poi aggiunto Monteleone – procederemo con le attività propedeutiche all’appalto dei lavori». Il sindaco e l’assessore hanno infine ringraziato gli Uffici comunali per il lavoro svolto, in particolare la dirigente Lorena Callisti e il rup Vincenzo Maccaroni, «per l’impegno e la professionalità dimostrati nella redazione del progetto».