VIDEO | L’albero è stato tagliato e messo in sicurezza dopo la segnalazione. L’operazione ha causato forti rallentamenti lungo uno degli assi più trafficati della città, complici l’orario di punta e l’uscita degli studenti

Apprensione e rabbia nella tarda mattinata di oggi in Viale Affaccio, a Vibo Valentia, dove un albero pericolante ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Intorno alle 11.30 è scattata la chiamata al Comando provinciale perché uno dei pini che insistono lungo la via è risultato instabile e potenzialmente pericoloso per automobilisti e pedoni. Le radici che sono spuntate fuori dall’asfalto hanno fatto partire l’allarme.

La squadra intervenuta sul posto ha provveduto al taglio e alla messa in sicurezza dell’albero, e le operazioni si sono concluse solo intorno alle 14. Durante l’intervento, inevitabili i disagi alla circolazione: il traffico è andato in tilt per tutta la durata dei lavori, anche a causa della concomitanza con l’orario di punta e con le uscite dalle scuole della zona.