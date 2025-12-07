Mattinata di intenso lavoro, quella di ieri per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, intervenuti in località Seggiola a causa della presenza di alcuni alberi pericolanti posizionati su un costone a strapiombo.

L’area, particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile, ha richiesto l’impiego di personale specializzato nelle tecniche Speleo Alpino Fluviale (SAF).

Gli operatori, adeguatamente imbracati e calati lungo il costone, sono riusciti a raggiungere in sicurezza gli alberi ormai instabili, potenzialmente pericolosi per l’area sottostante.

Una volta individuati i punti critici, i Vigili del Fuoco hanno proceduto al taglio controllato delle piante, rimuovendo il rischio di cedimenti e mettendo in sicurezza il versante. L’intervento si è concluso senza criticità, grazie alla professionalità e alla preparazione del personale impegnato.