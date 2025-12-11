Non c’è pace per le basole di Scesa del Gesù, che continuano a saltare nonostante gli innumerevoli interventi di riparazione che si sono susseguiti nell’ultimo anno. Un nuovo episodio si è verificato oggi, quando un’auto è rimasta bloccata. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha momentaneamente chiuso la strada del centro storico che da via Spogliatore conduce verso Corso Umberto I. Per risistemare la basola e consentire così la riapertura della strada, sono intervenuti gli operai impegnati nel rifacimento della vicina via Luigi Razza.

«È già purtroppo successo diverse volte su questa strada - conferma Antonio Parisi, docente della Dom Famularo Drum Academy che ha l’ingresso proprio su Scesa del Gesù -. Io stesso ho avuto un problema simile con la mia auto. Le basole si staccano e vanno a conficcarsi sotto le macchine, creando anche danni ai mezzi. L’auto che è incappata questa mattina nell’ennesima basola saltata non riusciva più a muoversi. È dovuto intervenire un carro attrezzi». Il timore dei residenti che presto la strada venga nuovamente chiusa per ulteriori interventi di riparazione. «Via Luigi Razza che si incrocia con Scesa del Gesù è ancora chiusa. Di certo ora chiuderanno di nuovo anche qui. Siamo completamente circondati da lavori e transenne da tanti mesi. La mia attività è qui da molti anni e ogni mattina combattiamo con queste situazioni».

I problemi sono iniziati quasi subito, quando alla fine di dicembre 2024 la strada fu riaperta dopo sei mesi di lavori. Appena 15 giorni dopo, a gennaio, Scesa del Gesù tornò però ad essere transennata a causa delle basole che sin dal primo giorno avevano cominciato a fare “Giacomo Giacomo”. E da allora non hanno mai smesso.