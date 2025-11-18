Sei classi del polo centrale Gagliardi, appartenenti agli Istituti “De Filippis” e “Prestia”, hanno preso parte questa mattina ad un’uscita didattica al Cinema Moderno di Vibo per assistere alla rappresentazione teatrale “La Divina Commedia – Il viaggio di Dante nell’Inferno”. All’appuntamento hanno partecipato complessivamente 68 studenti, accompagnati dai docenti Anita Argirò, Carlo Vallone, Caterina Brosio, Marco Fazzari e Rosaria Loverso. «L’iniziativa – ha fatto sapere l’Istituto attraverso una nota stampa – rientra nel calendario delle attività promosse in queste settimane dal polo Gagliardi, in occasione del periodo dedicato all’orientamento scolastico. L’obiettivo è offrire agli alunni occasioni di approfondimento culturale e strumenti utili a una formazione integrata, anche attraverso la partecipazione a eventi e spettacoli sul territorio».

A portare in scena il primo Canto della Commedia è stata la compagnia teatrale “Le Ombre” di Salerno, impegnata in una tournée regionale che ha inserito Vibo Valentia tra le tappe del percorso. «Lo spettacolo, caratterizzato da un linguaggio scenico moderno e accessibile – prosegue la nota –, ha proposto agli studenti una lettura dinamica del testo dantesco, favorendone la comprensione attraverso un approccio teatrale e immersivo. La partecipazione all’evento ha rappresentato un ulteriore momento di crescita formativa per i giovani del polo Gagliardi, da anni attivo in percorsi culturali e iniziative didattiche extra-aula. L’uscita si inserisce infatti nel più ampio impegno dell’istituto nel proporre attività che integrino l’insegnamento curricolare con esperienze dirette e di carattere divulgativo, in collaborazione con realtà culturali presenti sul territorio».