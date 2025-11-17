Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato rinvenuto nel corso dei controlli straordinari interforze messi in campo nel fine settimana dalla Questura di Vibo Valentia. Le operazioni, disposte dal questore Rodolfo Ruperti, hanno interessato il centro cittadino e diverse frazioni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare fenomeni di illegalità, in particolare quelli legati alla cosiddetta mala movida.

Le attività sono state condotte da Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, unità cinofile, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Un dispiegamento imponente di uomini e mezzi che ha consentito di intensificare i controlli nelle zone più frequentate della città, tra locali, esercizi pubblici e aree residenziali.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, nel corso delle verifiche sono state identificate 930 persone, di cui 182 con precedenti penali, e controllati 269 veicoli, con tre sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada. Passati al setaccio anche diversi soggetti sottoposti a misure restrittive, oltre agli avventori di numerosi locali del capoluogo.

Il ritrovamento della droga a Piscopio

La parte più rilevante dell’operazione ha riguardato la frazione di Piscopio, dove agenti della Squadra Mobile, supportati dalle pattuglie impegnate nei servizi straordinari, hanno individuato un vero e proprio nascondiglio ricavato nel muro perimetrale esterno di un’abitazione diroccata.

All’interno di un incavo è stato scoperto un contenitore in plastica con otto involucri di cocaina, per un peso complessivo di 42,89 grammi. Poco distante, in un secondo vano ricavato sul medesimo muro, è stato trovato un blocco unico di cocaina del peso di 59,62 grammi. Complessivamente, dunque, oltre 102 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato.

Proseguendo le perlustrazioni, gli agenti hanno esteso i controlli a un’altra abitazione abbandonata, rinvenendo in un ulteriore incavo tre involucri di marijuana, per un totale di circa 10 grammi.

L’attività di prevenzione continua

La Questura sottolinea come queste operazioni rientrino in una più ampia strategia volta a mantenere alto il livello di sicurezza nella città e nelle sue frazioni, attraverso controlli serrati e interventi mirati contro lo spaccio di droga e le altre forme di criminalità diffusa.

Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo – dichiara la Questura – di garantire tutela ai residenti, ai frequentatori del centro cittadino e ai titolari delle attività commerciali, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.