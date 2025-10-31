L’App del Comune di Vibo, “Vibo Smart”, introduce una nuova funzionalità pensata per agevolare la mobilità cittadina. Ora è infatti disponibile la sezione dedicata agli orari degli autobus, accessibile direttamente dall’applicazione. Il nuovo servizio consente a cittadini e visitatori di consultare in modo semplice e immediato gli orari delle principali linee urbane ed extraurbane, individuare le fermate più vicine e pianificare i propri spostamenti in città in maniera più efficiente.

L'interfaccia dell'App "Vibo Smart" e sezione orari bus

«Nelle more di approvazione del nuovo piano del traffico urbano, e dell’installazione delle paline digitali – dichiara l’assessore alla Digitalizzazione, Luisa Santoro, attraverso un comunicato stampa – “Vibo Smart” si conferma un punto di riferimento per chi vive, lavora o visita la nostra città, rendendo più semplice l’accesso alle informazioni e contribuendo a migliorare la qualità della vita urbana».

La nuova sezione è già disponibile per tutti gli utenti Android e iOS. Dopo aver aggiornato l’App, basterà selezionare la voce “Orari Autobus” dal menu principale per visualizzare i dati aggiornati. L’interfaccia, «progettata per essere intuitiva, consente di filtrare le informazioni per linea o fermata, riducendo al minimo i tempi di ricerca. Con questa integrazione – conclude poi la nota del Comune –, “Vibo Smart” compie un ulteriore passo verso il modello di città intelligente, offrendo strumenti digitali sempre più pratici e orientati alle esigenze quotidiane dei cittadini».