L’iniziativa che anticipa l’attuazione del nuovo Piano del traffico urbano e l’installazione delle paline digitali, rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile in città
PHOTO
L’App del Comune di Vibo, “Vibo Smart”, introduce una nuova funzionalità pensata per agevolare la mobilità cittadina. Ora è infatti disponibile la sezione dedicata agli orari degli autobus, accessibile direttamente dall’applicazione. Il nuovo servizio consente a cittadini e visitatori di consultare in modo semplice e immediato gli orari delle principali linee urbane ed extraurbane, individuare le fermate più vicine e pianificare i propri spostamenti in città in maniera più efficiente.
«Nelle more di approvazione del nuovo piano del traffico urbano, e dell’installazione delle paline digitali – dichiara l’assessore alla Digitalizzazione, Luisa Santoro, attraverso un comunicato stampa – “Vibo Smart” si conferma un punto di riferimento per chi vive, lavora o visita la nostra città, rendendo più semplice l’accesso alle informazioni e contribuendo a migliorare la qualità della vita urbana».
La nuova sezione è già disponibile per tutti gli utenti Android e iOS. Dopo aver aggiornato l’App, basterà selezionare la voce “Orari Autobus” dal menu principale per visualizzare i dati aggiornati. L’interfaccia, «progettata per essere intuitiva, consente di filtrare le informazioni per linea o fermata, riducendo al minimo i tempi di ricerca. Con questa integrazione – conclude poi la nota del Comune –, “Vibo Smart” compie un ulteriore passo verso il modello di città intelligente, offrendo strumenti digitali sempre più pratici e orientati alle esigenze quotidiane dei cittadini».