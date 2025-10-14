Programmato per domani 15 ottobre l’intervento di riparazione di una perdita nel comune di Pizzoni. Ripercussioni nel capoluogo, ecco l’avviso
Disagi in vista per i cittadini di Vibo Valentia e delle sue frazioni. L’Amministrazione comunale ha reso noto, tramite un avviso ufficiale, che mercoledì 15 ottobre verrà sospesa la fornitura idrica in diverse zone del territorio comunale a causa di urgenti lavori di manutenzione sulla condotta dell’acquedotto Alaco.
Le aree interessate dal provvedimento includono Vibo città, Vena Superiore, Media, Inferiore, Bivona, Portosalvo e Vibo Marina. Il disservizio è stato comunicato dal fornitore Sorical Spa in data 13 ottobre, in seguito alla necessità di effettuare una riparazione di una perdita sulla condotta idrica situata nel comune di Pizzoni, da cui dipende la distribuzione dell'acqua nelle suddette località.
Secondo quanto riportato dall'Amministrazione comunale, potrebbero verificarsi riduzioni o sospensioni temporanee dell’erogazione di acqua potabile, che dureranno fino al completamento dei lavori.
Il Comune si scusa per il disagio arrecato ai cittadini e assicura che si procederà con la massima rapidità per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.
Per ulteriori aggiornamenti, i residenti sono invitati a consultare i canali ufficiali del Comune.