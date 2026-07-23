L'uomo era stato condannato per violazione di domicilio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale per fatti risalenti al 27 luglio 2024. Ora dovrà scontare 9 mesi e 27 giorni nel carcere cittadino. Definitiva anche la multa da 667 euro
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I carabinieri della Stazione di Vibo Valentia hanno dato esecuzione nei giorni scorsi a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un cittadino nigeriano di 39 anni, residente nel capoluogo.
Il provvedimento è scaturito dalla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena e prevede per l’uomo l’espiazione di 9 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria pari a 667 euro, in seguito a una sentenza diventata definitiva.
Il 39enne è stato riconosciuto responsabile dei reati di violazione di domicilio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi a Vibo Valentia il 27 luglio 2024.
Dopo il completamento delle formalità previste, i militari dell’Arma hanno eseguito il provvedimento dell’autorità giudiziaria, traducendo il condannato presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove sconterà la pena stabilita.