Il 49enne avrebbe afferrato la donna e sbattuto la testa contro il parabrezza durante una lite. La Polizia ha fatto scattare il provvedimento dopo la segnalazione di una familiare

Ha aggredito la compagna mentre si trovavano in auto, arrivando a sbatterle la testa contro il parabrezza e a minacciarla di morte. È quanto ricostruito dalla Polizia di Stato nell’ambito di un intervento che ha portato all’ammonimento del Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, nei confronti di un uomo di 49 anni.

A dare l’allarme è stata una familiare della vittima, che ha contattato la Polizia. Una volante della Questura è intervenuta raggiungendo la donna, mentre il 49enne si era già allontanato.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti sulla base della segnalazione degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

L’ammonimento è uno degli strumenti previsti dalla normativa per intervenire nelle situazioni di violenza domestica prima che possano verificarsi ulteriori episodi. Al 49enne è stato intimato di modificare la propria condotta, con l'avvertimento delle conseguenze previste in caso di nuove condotte riconducibili ai reati del cosiddetto “Codice rosso”.

In particolare, eventuali ulteriori reati potranno essere procedibili d’ufficio e comportare un aggravamento della pena.

L’uomo è stato infine informato della possibilità di intraprendere un percorso presso un centro specializzato per autori di violenza. Si tratta di una possibilità prevista dai protocolli attivati dalla Questura di Vibo Valentia con le strutture che operano nel settore.