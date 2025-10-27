L’incidente si è verificato durante lavori di posa della rete elettrica in prossimità della sede del 14° Battaglione carabinieri Calabria. Vigili del fuoco sul posto e traffico bloccato in entrambe le direzioni

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Vibo Valentia, nei pressi della sede del 14º Battaglione Carabinieri Calabria, dove la rottura di una tubatura del gas avvenuta durante alcuni lavori di scavo, ha provocato la chiusura di un tratto della Strada Statale 18 e l’evacuazione della vicina area industriale in località Aeroporto.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 14, durante gli interventi di posa della nuova rete elettrica. Una tubazione del gas metano sarebbe stata accidentalmente tranciata dagli operai impegnati nei lavori, causando una fuoriuscita copiosa di gas, segnalata da un forte sibilo avvertito distintamente anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri della locale stazione che hanno interdetto l’accesso all’intera zona industriale per motivi precauzionali. Presenti anche i tecnici dell’Italgas, al lavoro per individuare il punto preciso della rottura e procedere alla chiusura del flusso di gas.

La circolazione sulla SS18 è stata deviata su percorsi alternativi e si prevede che la strada resterà chiusa fino al completo ripristino della condotta.