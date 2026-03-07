In vista della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie, a Vibo Valentia è in programma un fine settimana di iniziative dedicate al ricordo e alla partecipazione civile.

Il primo appuntamento, “La Memoria scende in piazza. Diamo linfa al bene” è fissato per questa sera, sabato 7 marzo alle ore 21.30 su Corso Umberto I, in occasione del trentennale della legge 109/96, sul riuso pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie.

«L’evento realizzato grazie al contributo di Dj Dev che animerà la serata – è scritto in una nota stampa a firma del coordinamento provinciale di Libera Vibo – è pensato per trasformare lo spazio pubblico in luogo di incontro, testimonianza e partecipazione attiva, nel segno della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Durante la serata sarà possibile sottoscrivere l’appello lanciato da Libera affinché il 2% del Fondo Unico Giustizia venga destinato al sostegno e alla valorizzazione delle esperienze di riuso pubblico e sociale. Vibo Valentia si inserisce nelle 109 piazze che a livello nazionale festeggiano una legge che ha permesso di generare speranza.

Mentre domani, domenica 8 marzo, in sinergia e collaborazione con l’associazione Kalabria Trekking, “100 passi verso il 21 marzo - In cammino per la Memoria”, un urban trekking per le vie del centro storico di Vibo Valentia.

Durante il percorso, con inizio alle ore 9.00 dal Parco delle Rimembranze e arrivo previsto intorno le 13.00 nei pressi della Villa Comunale, i partecipanti scopriranno le bellezze della città e ascolteranno testimonianze e racconti legati alle storie di alcune Vittime Innocenti della ’ndrangheta.

Le due iniziative rappresentano tappe significative di un percorso che culminerà il 21 marzo, in occasione della XXXI edizione della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie”, che quest’anno si svolgerà a Torino.

I nostri 100 passi – conclude Libera Vibo – sono un invito rivolto a tutta la comunità a partecipare per ribadire insieme che la memoria è un impegno quotidiano».