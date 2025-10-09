L’Istituto Penitenziario di Vibo Valentia accoglie il nuovo comandante, il Dirigente di Polizia penitenziaria Pietro Davide Romano.

«Nel corso della sua carriera – sottolinea una nota del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) – , Romano ha dimostrato eccellenti doti relazionali, spiccate capacità organizzative e un marcato spirito di iniziativa. A queste qualità si aggiunge una solida formazione accademica, perfettamente in linea con le responsabilità previste per la guida di una struttura complessa come quella di Vibo Valentia, classificata come istituto di primo livello».

L’istituto conta circa 250 unità di personale di Polizia penitenziaria e ospita circa 450 detenuti appartenenti a diversi circuiti penitenziari. Una realtà impegnativa che richiede competenza, equilibrio e una visione strategica per garantire la sicurezza e l’ordine.

Il personale dell’Istituto ha espresso al nuovo Comandante i migliori auguri di buon lavoro. «Oggi è una giornata speciale per l’Istituto Penitenziario di Vibo Valentia – ha dichiarato il segretario provinciale del Sappe, Gianpiero Greco -. Siamo certi che il neo comandante saprà affrontare con professionalità, dedizione e senso del dovere le sfide del nuovo incarico».