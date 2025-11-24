Un intervento nato dal basso, fatto di senso civico e attenzione per il patrimonio artistico cittadino. A Vibo Valentia, nelle scorse ore, i volontari di diverse associazioni hanno ripulito e rimesso in ordine le nicchie di Corso Umberto I, piccoli spazi che custodiscono opere d’arte spesso ignorate ma preziose per la memoria urbana.

Un impegno corale che ha catturato l’attenzione anche dell’amministrazione comunale. Il sindaco Enzo Romeo ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone il valore come esempio di collaborazione virtuosa tra cittadini e istituzioni.

«Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo per restituire decoro e bellezza alle nicchie di Corso Umberto I. Piccoli gesti come questi – dichiara il primo cittadino – proteggono la nostra storia e rafforzano lo spirito della nostra comunità. Continuando a prenderci cura insieme dei nostri luoghi, costruiremo una città sempre più accogliente e rispettosa del suo patrimonio».