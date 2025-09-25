Il gip del Tribunale di Paola ha convalidato l’arresto (domiciliari) nei confronti di C.L., 36 anni, della frazione Portosalvo di Vibo Valentia, ed ha applicato nei confronti dello stesso – difeso dall’avvocato Salvatore Sorbilli – la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio comunale di Vibo. Al contempo, il gip di Paola ha dichiarato la propria incompetenza territoriale restituendo gli atti al pm ed indicando la competenza nel Tribunale di Vibo.

Violazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Vibo per la durata di quattro anni, l’accusa nei confronti del vibonese, fermato lunedì dalla polizia a Paola in compagnia della compagna. Il 36enne si sarebbe recato a Paola per minacciare una sua parente che aveva intrecciato una relazione sentimentale con una persona non gradita al vibonese. La vittima, in particolare, ha riferito di aver subito in più occasioni minacce di morte dal 36enne che le aveva anche preannunciato di raggiungerla a Paola per concretizzare le minacce. Nel corso di specifici servizi predisposti per scongiurare tali propositi, i poliziotti del Commissariato di Paola hanno quindi rintracciato e bloccato l'uomo in strada.



