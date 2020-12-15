Questa mattina la presentazione della dirigente al suo primo incarico da comandante. «Città bellissima, da donna del Sud mi sento privilegiata», le sue prime parole

Una donna al comando. È Alessandra Rilievi, architetto casertano al suo primo incarico da dirigente, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia. Un banco di prova per la 56enne campana che da piccola sognava di fare il medico di Pronto soccorso, a presidio di un territorio attraversato da molteplici fattori di rischio, che nel Corpo dei pompieri ha sempre trovato un baluardo di sicurezza. Una donna del Sud per un Comando del profondo Sud, che dal mare alla montagna annovera sotto la sua giurisdizione quattro distaccamenti e numerose specialità, per un’area in cui l’emergenza idrogeologica storicamente chiama i Vigili del fuoco a scendere in prima linea. Esperienze sul campo a Genova e Napoli, da donna d’azione quale si è definita nel primo incontro con la città – stamane nella sede del Comando provinciale – che si dice pronta a vivere il piazzale con spirito cameratistico e rigore al tempo stesso.

Insediatasi ufficialmente nella giornata di ieri, resterà a capo del Comando per i prossimi tre anni. A breve sarà a Serra San Bruno per una visita al locale Distaccamento e vedrà il prefetto Francesco Zito nel primo incontro a carattere istituzionale in una città che, dopo il rituale giro conoscitivo, ha definito «un bellissimo posto».

Affiancata dai funzionari Domenico Ferito, Marcello Lanfranca e Nicola Staiti, queste le prime parole del neo comandante: «Sono convinta di essere privilegiata perché da donna del Sud riuscirò certamente ad instaurare un canale preferenziale con la cittadinanza e le Istituzioni. La nostra attività istituzionale, che si spende soprattutto sul soccorso, ci vedrà impegnati in termini di formazione e conoscenza di un territorio sempre più fragile per le problematiche ambientali. La priorità è certamente quella di avere un servizio di soccorso oleato che ci veda pronti quotidianamente a svolgere il nostro servizio con un standard di qualità elevato. Solo questo ci consentirà, quando c’è la calamità di livello superiore, di affrontarla con più tranquillità e con la massima attenzione».

Importante, per la neo-comandante, garantire continuità ad un Comando di passaggio che ha conosciuto un certo turn over negli ultimi anni. «Un’attività di comando – ha detto – ha bisogno di tempo per conseguire i suoi risultati. Le cose si fanno a piccoli passi, essendo però sempre pronti ad azioni perentorie quando serve. Una delle caratteristiche principali, dal vigile del fuoco al comandante, è il decisionismo: aspetto fondamentale anche quando vanno fatte scelte impopolari».

Chi è Alessandra Rilievi

Anno 1964, laureata in Architettura, Alessandra Rilievi dopo un master al Politecnico di Torino ha svolto attività di consulenza nel gruppo Iri-Fiat oltre ad aver intrapreso una collaborazione professionale con l’Università Federico II di Napoli. Nel 1994 entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assegnata al Comando di Genova dove ha ricoperto incarichi in ambito Formazione, Personale, Protezione Civile, Polizia giudiziaria, per poi essere trasferita, nell’anno 2002, al Comando di Napoli dove si è occupata di Soccorso tecnico urgente relativo anche alle varie specialità e specializzazioni presenti (Smzt, Porto, Aeroporto, Saf, Tpss).

Negli ultimi nove anni ha ricoperto il ruolo di Capo settore prevenzione incendi, occupandosi di attività a Rischio di incidente rilevante e svolgendo un’intensa attività di supporto alle Procure del territorio oltre che di raccordo con l’Autorità giudiziaria nell’ambito dell’attività di Pg di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Ha svolto attività di docenza sia nei corsi di formazione interni che esterni per l’abilitazione dei professionisti antincendio presso gli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti, periti e geometri presenziando anche, come componente, nell’ambito della Commissione in occasione degli esami finali di abilitazione 818/84.

Nel corso della propria carriera nel Corpo Nazionale l’architetto Rilievi ha preso parte a numerose emergenze determinate dagli eventi alluvionali che ciclicamente hanno coinvolto il territorio ligure oltre che, come responsabile della Colonna Mobile Liguria, all’evento franoso che nel 1998 ha colpito il territorio di Sarno. Ha partecipato agli eventi sismici e post sismici dell’Umbria, nell’anno 1997 e dell’Abruzzo, nel 2009, rivestendo ruoli di coordinamento delle operazioni d’intervento e messa in sicurezza e nella fase di valutazione di manufatti danneggiati dal terremoto.

È stata nominata Componente gruppo di lavoro “Semplificazione norme di Prevenzione incendi” finalizzata alla redazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Il 28 luglio, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la promozione dell’architetto Alessandra Rilievi a cui, a seguito del superamento del corso di qualifica dirigenziale, nominata primo dirigente, è stato conferito, a decorrere dal 14 dicembre 2020, per un triennio, l’incarico di comandante dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia.