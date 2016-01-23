I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno sorpreso il quarantanovenne mentre prendeva un caffè al bar nonostante le restrizioni cui è sottoposto.

Nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza era tranquillamente al bar a sorbire un caffè con alcuni pregiudicati. Con l’accusa di violazioni alle prescrizioni impostegli, i Carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato Domenico Pardea (foto), 49 anni.

L’uomo è stato sorpreso dai militari della stazione di Pizzo Calabro, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Pardea è stato accompagnato negli uffici del locale comando Arma e dichiarato in arresto. Su diposizione della magistratura è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. (Agi)