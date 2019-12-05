In primo grado era stato invece condannato. E’ rimasto coinvolto nelle operazioni Dinasty e Odissea

La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto Filippo Gentile, 64 anni, di San Giovanni di Zambrone, dal reato di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Gentile nel febbraio del 2013 era stato sottoposto a controlli e pedinamenti da parte dei carabinieri di Zungri e tratto in arresto per violazione degli obblighi. Il Tribunale di Vibo Valentia aveva condannato Gentile alla pena di 8 mesi di reclusione e due anni di libertà vigilata ma la Corte d’Appello, in accoglimento dei rilievi dell’avvocato Francesco Sabatino, ha mandato assolto l’imputato. Filippo Gentile era rimasto coinvolto nell’operazione Dinasty.