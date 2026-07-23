I provvedimenti riguardano fatti avvenuti in gare di serie D e categorie minori. Tre persone sono state deferite per aver violato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Sedici Daspo emessi dal questore al termine della stagione calcistica 2025/2026 nella provincia. È il bilancio dell’attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti in grado di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive.

I provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) sono stati adottati in relazione a episodi di violenza verificatisi nel corso di alcune partite di calcio di serie D e delle categorie minori. Le misure sono state proposte dagli operatori della Digos e istruite dalla divisione anticrimine, con l’obiettivo di arginare condotte ritenute incompatibili con il regolare svolgimento degli eventi sportivi.

«Successivamente all’emissione dei provvedimenti, personale della Digos dava impulso a delle attività info-investigative con le quali veniva accertato come tre soggetti non osservassero il precetto questorile», evidenzia la nota.

Per i tre soggetti è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla procura della Repubblica competente, per la violazione della normativa che tutela il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.

«Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, è in corso la fase di istruttoria volta all’aggravamento dei provvedimenti», conclude la comunicazione.