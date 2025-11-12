Era già ai domiciliari nella sua abitazione a Crotone. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Genova

Arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone un uomo condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minorenne. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Genova. Dopo aver rintracciato l'uomo nella sua abitazione, dove si trovava già agli arresti domiciliari, gli agenti hanno proceduto all'arresto, per poi condurlo nel carcere di Vibo Valentia.