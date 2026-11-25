Era stato allontanato dall’abitazione familiare appena sei giorni prima, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia scaturito dalla denuncia della madre. Quando i carabinieri hanno effettuato un controllo, però, lo hanno trovato nuovamente all’interno della casa. È uno dei due casi che vedono impegnati i militari del Comando provinciale di Vibo Valentia sul fronte del contrasto alla violenza contro le donne, fenomeno sul quale il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla sua eliminazione, si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica.

Due vicende distinte, a Soriano Calabro e San Gregorio d’Ippona, accomunate dall’attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e dal lavoro investigativo condotto dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Torna nella casa dalla quale era stato allontanato: arrestato a Soriano

A Soriano Calabro i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 38enne per violazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo era destinatario di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia avviato a seguito della denuncia presentata dalla madre convivente.

Nonostante le prescrizioni, il 38enne avrebbe fatto ritorno nell’abitazione dalla quale era stato allontanato soltanto sei giorni prima. Al momento del controllo la donna non era in casa, essendo ospitata da un altro figlio.

L’uomo è stato arrestato e inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari. In seguito alla convalida dell’arresto, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Perseguita l’ex compagna, ai domiciliari dopo il rifiuto del braccialetto

Il secondo intervento è stato effettuato a San Gregorio d’Ippona, dove un uomo è indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

A dare impulso alle indagini è stata la denuncia della donna, che ha riferito di aver subito, a partire dal novembre del 2025, reiterate condotte di violenza fisica e verbale, messe in atto anche attraverso il telefono cellulare.

Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato all’emissione, da parte del gip del Tribunale di Vibo Valentia e su richiesta della Procura, di un’ordinanza cautelare che disponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo mediante braccialetto elettronico. Al momento dell’esecuzione del provvedimento, tuttavia, l’indagato ha rifiutato l’applicazione del dispositivo ed è stato pertanto sottoposto agli arresti domiciliari.

L’appello dei carabinieri alle donne: non affrontate da sole la violenza

In occasione della ricorrenza del 25 novembre, l’Arma ribadisce l’importanza della denuncia e dei percorsi di protezione e sostegno che possono essere attivati in favore delle vittime.

Sin dal momento della denuncia, le donne vengono informate della possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza, di contattare il numero di pubblica utilità 1522 e di accedere al gratuito patrocinio.

Le Stazioni dei carabinieri, presenti capillarmente sul territorio vibonese, rappresentano un presidio al quale rivolgersi per chiedere aiuto e segnalare situazioni di pericolo. All’attività investigativa si affianca quella di ascolto delle vittime, fondamentale per ricostruire i fatti e consentire all’autorità giudiziaria di intervenire.

L’invito rivolto dall’Arma alle donne che subiscono violenze, minacce, maltrattamenti o condotte persecutorie è quello di non affrontare da sole queste situazioni. Denunciare significa poter accedere agli strumenti di tutela e intraprendere un percorso di protezione.