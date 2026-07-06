Servizi straordinari dei carabinieri lungo il litorale vibonese. Nel bilancio anche quattro denunce per guida in stato di ebbrezza, tre sanzioni amministrative e una violazione della sorveglianza speciale

Con l'aumento delle presenze turistiche lungo il litorale vibonese, proseguono i controlli straordinari disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per rafforzare la sicurezza e prevenire i reati sulla Costa degli Dei.

Nel corso del fine settimana, i militari della Compagnia di Tropea hanno messo in campo un articolato servizio di controllo del territorio, concentrando l'attenzione soprattutto sul contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sulla vigilanza nei confronti delle persone sottoposte a misure di prevenzione.

Il bilancio dell'attività ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia di quattro giovani, tutti con meno di trent'anni, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,80. Per tutti è stato disposto anche il ritiro della patente di guida.

Altri tre conducenti sono stati invece sanzionati in via amministrativa e hanno subito il ritiro della patente dopo essere stati trovati al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, ma rientrante nelle fasce per le quali la normativa prevede esclusivamente la sanzione amministrativa.

Nel corso dello stesso dispositivo di controllo, a Joppolo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un trentenne per detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto con impugnatura tipo tirapugni.

Un altro trentenne del posto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato invece denunciato dopo essere risultato assente dalla propria abitazione durante un controllo domiciliare, in violazione delle prescrizioni impostegli.

Complessivamente, nel corso dei controlli, i carabinieri hanno identificato 299 persone e controllato 117 veicoli, nell'ambito dell'attività di prevenzione e vigilanza intensificata per la stagione estiva lungo la costa vibonese.