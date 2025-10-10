A pochi giorni dalla denuncia pubblicata da ilVibonese.it sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versa la zona industriale di località Aeroporto a Vibo Valentia, di competenza del Corap, qualcosa finalmente si muove.

Nella giornata di ieri, una squadra di operai è intervenuta per operazioni di potatura e per rimuovere le sterpaglie che, in alcuni tratti, invadevano anche la carreggiata ostacolando la viabilità. Un ulteriore intervento si è registrato questa mattina, quando una squadra della ditta Muraca ha provveduto alla raccolta e rimozione degli sfalci lasciati sul posto.

Nonostante questi primi segnali di attenzione, la situazione resta tutt’altro che risolta. Lungo le strade della zona industriale di Vibo Valentia continuano infatti ad accumularsi rifiuti di vario genere, simbolo tangibile di un’area trascurata e dimenticata da tempo. Ad accentuare il degrado, poi, restano le strade dissestate e i lampioni spenti. Il tutto mentre si attende passaggio di consegne dal Corap, in liquidazione coatta dal 2021, all’Arsai (Agenzia per le aree industriali e l’attrazione degli investimenti).