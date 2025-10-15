Nel dibattito pubblico il parroco don Giuseppe Larosa è tornato a proporre la creazione di una zona pedonale vicino al Santuario, idea su cui l’Ente «sta già lavorando»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
L’Amministrazione comunale di Zungri guidata da Serafino Fiamingo interviene con fermezza anche sui social per «richiamare i cittadini al rispetto delle regole della convivenza civile». In una comunicazione ufficiale diffusa nei giorni scorsi, il Comune ha denunciato una serie di comportamenti ritenuti «lesivi del senso civico e d’intralcio all’operato dei volontari che quotidianamente si dedicano alla cura del territorio». Tra le criticità segnalate, anche «l’occupazione non autorizzata dei parcheggi riservati a persone con disabilità e donne in gravidanza, il mancato rispetto delle ordinanze sulla pulizia delle aree private da sterpaglie e rifiuti e, infine, la manomissione non autorizzata delle saracinesche dell’acqua nei tombini pubblici, la cui gestione è riservata esclusivamente a operatori autorizzati».
«Fino ad oggi – si legge sulla pagina social dell’Ente – si è agito con pazienza e dialogo, cercando di sensibilizzare la cittadinanza. Tuttavia, il tempo della tolleranza è giunto al termine». L’Amministrazione annuncia ora l’avvio di un «piano di controlli e l’applicazione di sanzioni» nei confronti di coloro che continueranno ad assumere comportamenti contrari al decoro urbano e al rispetto delle normative. L’iniziativa messa in campo dal Comune «rientra nella strategia di promozione della partecipazione civica», con l’invito rivolto alla popolazione a «contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più responsabile e solidale».
Nel frattempo nel dibattito pubblico, spostato anche sui social, è intervenuto il parroco don Giuseppe Larosa il quale ha rilanciato una proposta già avanzata in passato: «La creazione di una zona pedonale nei pressi del Santuario». Il sacerdote ha sottolineato i benefici di un’area interdetta al traffico veicolare, citando la «maggiore sicurezza per bambini e anziani, la riduzione dell’inquinamento, la valorizzazione del commercio locale e il recupero di spazi per la socializzazione».
La risposta del sindaco non si è fatta attendere, confermando che l’area segnalata è già oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione e degli uffici tecnici. «Stiamo lavorando – ha dichiarato Fiamingo – per individuare una soluzione che concili la sicurezza dei pedoni con le esigenze di transito dei residenti». Il primo cittadino ha inoltre ricordato i lavori di rifacimento della viabilità in corso nelle strade adiacenti, che potrebbero alleggerire il traffico nella zona del Santuario.