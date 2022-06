A Nicotera torna la buona musica: al via il III festival chitarristico “Guitaromanie”

A Nicotera torna la buona musica. A partire da sabato 4 giugno e con otto appuntamenti distribuiti fino al mese di dicembre, prende il via il terzo festival chitarristico di Nicotera “Guitaromanie 2022”. Importante il cartellone di quest’anno, con una presenza significativa di artisti esteri, espressione tra le altre cose dell’impegno – anche economico – profuso dagli organizzatori. L’accesso ai concerti sarà libero e completamente gratuito.

Il curatore del Festival è il maestro Romolo Calandruccio, musicista noto a Nicotera come direttore di coro oltre che docente e concertista di chitarra apprezzato a livello internazionale in un ambito ben più ampio che è quello della ricerca storica e biografica sul chitarrismo del primo Ottocento, ricerca che di recente raggiunge rilevanti risultati con la biografia più completa finora scritta su Ferdinando Carulli, autore e chitarrista napoletano ottocentesco, curata appunto dal maestro Calandruccio e pubblicata sulla prestigiosa rivista specialistica Il Fronimo. Le due edizioni precedenti del Festival hanno ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, con un’importante risonanza anche sulla stampa regionale e sui social. In modo particolare la scorsa edizione, tenutasi nel periodo estivo, ha rappresentato l’unico “presidio culturale musicale” del territorio in un momento così difficile causato dalla pandemia. [Continua in basso]

Il Festival – escludendo un’altra manifestazione del genere che si tiene a Lamezia Terme – rappresenta un unicum su tutto il territorio regionale, essendo l’unica rassegna concertistica di musica classica dedicata esclusivamente alla chitarra, motivo per cui è seguito dai tanti cultori di musica della nostra regione, dai turisti presenti in estate, dai giovani che frequentano o hanno frequentato le scuole medie a indirizzo musicale, il liceo musicale o il vicino Conservatorio di Vibo Valentia. Il Festival inoltre coinvolge nell’organizzazione anche diverse associazioni culturali presenti sul territorio, nonché attività commerciali coinvolte in veste di sponsor. Senza contare il contributo in termini di ricezione e ristorazione, con i musicisti – in alcuni casi provenienti dall’estero – che alloggeranno nella cittadina costiera. Insomma, il Festival si è rivelato e si rivela come un’ottima vetrina per far conoscere le bellezze dei luoghi e le eccellenze dei prodotti tipici local,i sia agli artisti sia ai numerosi frequentatori dei concerti, con una sensibile ricaduta sul turismo e sull’indotto alberghiero e ricettivo.

«La presenza di musicisti provenienti dall’estero – spiegano gli organizzatori – non deriva da una nostra scelta esterofila, ma dalla convinzione che sia importante allargare i confini e aprirsi a un mondo sempre più grande. Per questo l’edizione 2022 del Festival, come già accennato, avrà un marcato carattere internazionale con la partecipazione di ben nove artisti provenienti da Portogallo, Francia e Norvegia, oltre agli artisti italiani e alcune giovani promesse calabresi». [Continua in basso]