Pnrr e investimenti in cultura: ecco i progetti finanziati nel Vibonese

In provincia arrivano poco più di quattro milioni di euro: saranno destinati ad interventi di adeguamento sismico o efficientamento energetico in tre chiese, due musei e un auditorium comunale

Oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati annunciati nella giornata di ieri dal Ministero della Cultura. Sono stati infatti pubblicati i decreti di assegnazione delle risorse, che serviranno per effettuare interventi in diversi ambiti. Sarà un bel gruzzoletto quello che arriverà in Calabria, mentre la provincia di Vibo Valentia si porta a casa fondi per appena sei progetti. [Continua in basso]

Come verranno impiegati i fondi

Il ministro Dario Franceschini

In tutta Italia, in particolare, saranno oltre 761 i milioni impiegati per la rigenerazione e attrattività di 761 borghi. Più di 287milioni sono poi destinati al recupero e valorizzazione di parchi e giardini storici. Con circa 250 milioni di euro saranno restaurate 286 chiese appartenenti al Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno. Sono previsti anche interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili (240 milioni di euro). E poi si lavorerà per il miglioramento dell’efficienza energetica di 120 musei (per 100 milioni), di 274 cinema (oltre 99 milioni) e 348 teatri (89 milioni).

«L’Italia – ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini – è il Paese europeo che più ha investito in cultura i fondi del proprio Pnrr, facendo del settore il cardine della propria ripresa». Investire in cultura, insomma, per far ripartire l’economia e rendere ancora più attraente un territorio che ha nel turismo una risorsa fondamentale. [Continua in basso]