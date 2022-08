I vecchi portoni raccontano, così a Zungri l’arte fa rivivere l’antico borgo -Foto

L’antico borgo di Zungri rivive attraverso l’arte. Il progetto si chiama “I vecchi portoni raccontano” e punta a vitalizzare la parte antica della cittadina del Poro. Un modo per ridare dignità a vecchie abitazioni, molte disabitate. Il tutto è partito da un bando di concorso promosso dal Comune di Zungri a cui hanno risposto 9 artisti. I partecipanti hanno “adottato” un portone sul quale hanno interpretato, secondo la propria tecnica e il proprio stile, l’identità culturale e sociale del territorio zungrese. Si tratta di pregevoli lavori che diventeranno un tutt’uno con il Museo della civiltà contadina e l’insediamento rupestre. [Continua in basso]

Le antiche porte dipinte

In campo tutta la professionalità degli artisti: Vittorio Pinto (Mileto), Michela Gatti (fiorentina ma vive a Capo Vaticano), Caitlin E. Werrwl (americana ma vive a Tropea), Francesco Crudo- Clara Crudo (Zungri), Gabriella Raponi (Roma), Costanzo Giuseppe (Zungri), Maria Neve Vallone (Zungri), Antonio Gaudioso (Zungri) e Luigi Di Mari (siciliano ma vive a Zungri). Il percorso si snoda partendo appunto dal Museo. Le loro creazioni raccontano di una cittadina ricca di tradizioni, di panorami campestri, di scene della vita contadina, di una fede radicata. Una piccola galleria d’arte che sta suscitando molto interesse: «I turisti e visitatori ma soprattutto i residenti rimangono molto colpiti ed affascinati nell’ammirare queste opere d’arte che hanno ridato vita a vecchie porte ed hanno animato un centro storico semi abbandonato», fa presente Caterina Pietropaolo, direttrice del Museo.

Il progetto comincia a dare i suoi frutti: «Camminando per le vie del centro storico – aggiunge la Pietropaolo- si possono ammirare particolari di vecchie case e tipiche architetture ormai in totale stato d’abbandono che meriterebbero un recupero integrale, particolari che difficilmente possono essere notati percorrendo le stesse vie con la macchina». L’impressione, «è quella di un ritorno al passato quando tutto il centro storico era popolato ed animato da bambini che giocavano per strada e da mamme intente a preparare il pranzo di cui sembra quasi di sentirne il profumo. I portoni dipinti diventano espressione di identità culturale, di madri e figli, di contadini e di processioni che hanno legato e legano intere generazioni e che riuniscono i figli di questo paese per la festa patronale».