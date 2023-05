Eventi estivi, il Comune di Briatico cerca artisti di strada: al via la raccolta domande

Il Comune di Briatico ha indetto una manifestazione d’interesse per coinvolgere gli artisti di strada nella programmazione estiva degli eventi. In vista della stesura del calendario “Viviamo l’estate a Briatico 2023”, ricerca gruppi e artisti di strada disposti ad esibirsi “a cappello” (professionisti che durante le esibizioni lasciano un cappello per la raccolta di eventuali offerte) che propongano spettacoli fissi o itineranti. L’obiettivo è quello di far vivere piazze, giardini comunali e angoli del centro storico della cittadina costiera e delle frazioni. In tali contesti verranno individuati degli spazi da destinare a eventi artistici o performance, pure di breve durata (20/30 minuti) da ripetersi anche più volte. [Continua in basso]

Gli artisti o i gruppi interessati dovranno presentare le proprie proposte compilando la richiesta d’invito o scheda di candidatura completa di una breve descrizione di quello che verrà presentato al pubblico specificando lo spazio necessario e ulteriori richieste da presentare all’ente. La domanda di candidatura è presente e scaricabile anche dal sito del Comune e potrà essere inviata entro il 30 giugno all’indirizzo email protocollo.briatico@asmenet.it oppure per posta all’indirizzo Ufficio protocollo Comune di Briatico, Corso Margherita, 129 Briatico. Gli artisti saranno successivamente contattati dagli uffici comunali.

