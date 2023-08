Cultura e Sviluppo a Vibo, Enzo Romeo a favore dell’iniziativa avviata da Ester Tatangelo

«Il Centro Studi “Progetto Vibo Valentia” si ritrova pienamente nell’iniziativa avviata dalla coordinatrice culturale Ester Tatangelo per la città di Vibo Valentia e sulle proposte che ne sono scaturite. D’altra parte il Centro Studi è da tempo su questa scia e ai apprezzo moltissimo quello che, nella medesima direzione, si attiva da più parti come in questo caso. La “Nuova Città” è il nostro obiettivo. In questo senso ritengo utile non solo sostenere questa proposta ma integrarla e se possibile potenziarla, quando verrà il momento. Come? Ecco come: Cultura e Sviluppo». E’ quanto rende noto il presidente del centro studi Enzo Romeo. «Bella idea quella di Ester Tatangelo: una sorta di “Stati Generali” della cultura per la città di Vibo Valentia. Soprattutto mi è piaciuto molto che nella sua iniziativa abbia voluto cogliere le espressioni artistiche nel loro insieme chiamando a raccolta chi l’arte la fa direttamente ma talvolta in modo solitario e isolato. Qual’è la migliore interpretazione di questa intelligente proposta? Ebbene, a me sembra un costruttivo “l’unione fa la forza” per dialogare proficuamente con l’amministrazione e promuovere la cultura come atto complessivo e variegato, organizzato e coordinato, coinvolgente fino a trasformare ogni iniziativa in un evento “vero”, attrattivo e conviviale per la cittadinanza e per la più vasta area territoriale, per generare conoscenza ma anche indotto, per favorire la continuità periodica degli eventi e renderli fruibili». «Soprattutto, m’interessa molto proprio la fruibilità: rendere l’atto culturale un fenomeno rappresentativo che possa essere goduto in una città davvero accogliente – prosegue -, concretamente dotata di servizi, da quelli essenziali – troppo spesso carenti, vedi il caso di Vibo Marina – ai nuovi modelli di gestione telematica che semplificano l’accessibilità alla città e quindi all’evento, la viabilità, i parcheggi e i servizi navetta, il coinvolgimento programmato degli esercenti e degli operatori commerciali, la qualità effettiva del decoro urbano, informazioni chiare e conseguenti. Mi esprimo così perchè già nel nostro Centro Studi “Progetto Vibo Valentia” abbiamo lungamente discusso ed elaborato queste tematiche sulla “Nuova Città”». «Cultura va a braccetto con le nuove metodiche organizzative – l’organizzazione è una disciplina ancora poco conosciuta – e con le nuove tecnologie. Ecco perchè occorre investire sulla competenza: un ufficio speciale dedicato alla semplificazione amministrativa e logistica di tutti gli eventi e un ufficio speciale per il monitoraggio dei fondi pubblici, regionali, nazionali e dell’Unione Europea oltre che del Pnrr – conclude Romeo -. Non più i semplici assessorati ma uffici comunali preposti, stabili e quindi efficaci nell’azione. Spesso le realtà dei piccoli paesi risultano più efficienti della città perchè lì non ci si disperde e si marcia uniti, concentrando le risorse umane e finanziarie, valorizzando tutto il possibile. Una città all’avanguardia rinasce anche da queste qualità: qualcosa che si forma e si consolida e rimane nel tempo come capacità amministrativa di eccellenza. Dobbiamo assolutamente fare “rete” con figure come Ester Tatangelo e con tutti coloro (sono tanti, credetemi) che ci stanno, sul serio, a cambiare radicalmente la “nostra” trascurata città lungo direttrici come queste. Ed essere rigorosissimi e trasparentissimi sulla spesa pubblica e sulle procedure di assegnazione di fondi: la città che rinasce è quella che l’amministrazione fa appartenere a tutti con equanimità e non solo al “cerchio magico” di turno».

LEGGI ANCHE: Enzo Romeo e il suo progetto per rilanciare Vibo Marina: «Un caso irrisolto di incuria e cattiva amministrazione»

Vibo senza una stazione degna di essere tale, la denuncia di Enzo Romeo

Rilancio e sviluppo di Vibo Marina, per Enzo Romeo serve una visione organica e coerente

Vibo tra potenzialità e criticità, analisi e proposte del “Centro Studi” di Enzo Romeo