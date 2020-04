Tutela del patrimonio, nasce Assocastelli Tropea

Dopo l’adesione della città all’associazione delle dimore storiche, costituito il club territoriale che sarà guidato dal professor Giuseppe Lonetti

Nasce Assocastelli Tropea, l’annuncio è affidato a Roberta Caldovino, architetto e imprenditrice che ricopre la carica di console di Assocastelli in Calabria. Quello di Tropea è il primo club territoriale calabrese e a presiederlo è stato chiamato il professore Giuseppe Lonetti, un curriculum che annovera cariche prestigiose come quella di pro rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e di presidente della federazione regionale degli Ordini degli Architetti.



È il primo passo dopo l’ingresso del Comune di Tropea in Assocastelli voluto dal sindaco Giovanni Macrì per rafforzare la candidatura della città come capitale italiana della cultura e per creare, al suo interno, gli itinerari delle dimore d’epoca e storiche.



Assocastelli è già molto presente in Calabria con Vini Nobili d’Italia attraverso le due aziende vinicole (la Nesci di Palizzi e la Tramontana di Gallico) e con i due avvocati del patrimonio Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Paolo Carrozzino.



Le attività in Calabria erano state avviate con la recente visita a Reggio Calabria del Presidente Nazionale di Assocastelli barone Ivan Drogo Inglese.