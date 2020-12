Bando dei borghi, la graduatoria definitiva: ecco quali sono i Comuni vibonesi ammessi

Riescono ad accaparrarsi i fondi Mongiana, Polia, Ricadi, Arena, Monterosso e Francavilla Angitola. Ancora in forse Capistrano. Tutti i singoli importi per un totale di 8,5 milioni di euro

Riescono ad accaparrarsi i fondi Mongiana, Polia, Ricadi, Arena, Monterosso e Francavilla Angitola. Ancora in forse Capistrano. Tutti i singoli importi per un totale di 8,5 milioni di euro

Informazione pubblicitaria

Sono soltanto sei i Comuni vibonesi ammessi al finanziamento per la valorizzazione dei borghi. È stato approvato, infatti, il decreto dirigenziale che finanzia 100 milioni di euro a favore di 73 Comuni calabresi in relazione all’avviso pubblico.

In provincia di Vibo Valentia hanno tagliato l’ambito traguardo Mongiana (989.000 euro), Polia (1.500.000 euro), Ricadi (1.500.000), Arena (1.454.350 euro), Monterosso Calabro (1.500.000 euro), Francavilla Angitola (1.500.000 euro). Con un piede dentro resta Capistrano, che ha conseguito lo stesso punteggio (39,60) di un altro Comune, Portigliola (RC), e dovrà attendere un’ulteriore istruttoria.

Con il decreto, firmato dalla dirigente Carmela Barbalace, viene approvata dunque la graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni, ma anche di quelle ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con l’indicazione dell’importo ammesso a finanziamento, comprensivo di quota regionale e dell’eventuale cofinanziamento.

Il decreto arriva a pochi giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro Borghi e ospitalità da parte della Regione Calabria e dell’Agenzia per la coesione territoriale. Sarà avviata tempestivamente, da parte del Responsabile del procedimento, la fase dei controlli propedeutici alla sottoscrizione della convenzione per poter finalmente passare alla fase operativa.

Ecco la graduatoria definitiva di tutti i Comuni ammessi e quelli esclusi.

Spirlì: «Sindaci si attivino sui progetti»

«Si tratta – commenta il presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spirlì – di un bando che è stato più e più volte sbandierato come materiale pre-elettorale, elettorale e post-elettorale, ma che, finora, non aveva ancora visto un vero avanzamento dei lavori e che, addirittura, in un passato non troppo remoto, aveva incontrato avvallamenti morali capaci di annichilire ogni possibile risoluzione».

«Fortunatamente – aggiunge Spirlì –, la caparbietà e la tenacia del sottoscritto, in qualità di assessore alla Cultura, della nuova classe dirigenziale, di tutti i funzionari e degli addetti ai lavori del dipartimento, hanno fatto sì che, anche con l’aiuto del direttore generale della Programmazione, si risolvesse una volta per tutte un problema antico. Da oggi, si può dire che i 73 comuni a cui andranno i 100 milioni potranno finalmente intervenire con progetti che mireranno alla riqualificazione dei borghi della Calabria, nella speranza che le bellezze di questi borghi possano attirare non solo turisti, ma anche di nuovi residenti».

«Mi aspetto – conclude Spirlì – che i sindaci si attivino al più presto per dar vita ai progetti. La fase dei controlli propedeutici alla sottoscrizione della convenzione avverrà quanto prima, dopodiché “a tutto cantiere” per i lavori».