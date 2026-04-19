Incontri magici al largo della spiaggia di Grotticelle, a Capo Vaticano, nel Vibonese. Nella mattinata di domenica, infatti, è stato immortalato un esemplare di manta, tra le creature marine più maestose. Il filmato è stato realizzato da una lettrice de IlVibonese, durante una escursione in barca. Un momento unico, reso ancora più speciale dall’acqua cristallina e dalla soleggiata giornata, che testimonia la ricca biodiversità di cui gode il mare calabrese. In generale, la presenza di esemplari di manta (conosciuti anche come “diavoli del mare”), spesso minacciati dall’inquinamento e della pesca, dagli esperti viene considerato come buon indice di equilibrio ambientale.