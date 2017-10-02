Torna per il secondo anno consecutivo l’iniziativa promossa da “Cantine Rombola” e “Saturnalia” tra vigne e botti. Un vero e proprio viaggio nella tradizione e nel mondo del vino

Dopo il successo dello scorso anno ritorna, domenica 8 ottobre dalle ore 10, la “Vendemmia in festa” alle Cantine Rombolà di Brattirò di Drapia. Un evento organizzato proprio dall’azienda vitivinicola ospitante e dall’associazione Saturnalia (già promotrice di “Vicoli DiVini” e “Somewhere Festival”).

L’iniziativa, si legge in una nota, «porterà gli ospiti direttamente a contatto con le vigne, la campagna e i riti ad essi legati, tra profumi, sensazioni e l’allegria che la vendemmia sa regalare, celebrati, infine, in un brindisi attorno ad un tavolo imbandito, tra musica e balli».

Si tratta, si legge ancora, di «un viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche del nostro territorio, portando questa volta gli appassionati direttamente nei luoghi di origine e di produzione di quello che rappresenta un fiore all’occhiello della cultura calabrese».

Una giornata dall’agenda molto fitta. «Diverse le attività che si potranno intraprendere durante la giornata. Si comincia con l’escursione guidata presso l’antico mulino ad acqua “Loiacono” (datato 1750) dove i partecipanti potranno assistere alla macinazione dei grani locali e la preparazione della farina secondo i metodi antichi. Successivamente si potranno visitare le vigne e assistere al lavoro di raccolta e selezione delle uve in compagnia degli esperti del settore. Sempre in vigna verrà allestito un aperitivo tipico offerto dall’agriturismo “Manitta”».

A seguire l’immancabile pranzo e, nel pomeriggio, l’esibizione del gruppo degli “Hostaria n° 4” con il loro “Genuin Italian Music-cabaret”. Per info e prenotazioni (l’evento è a numero chiuso) è possibile scrivere alla pagina Facebook dell’associazione Saturnalia oppure chiamare i numeri: 329.4237330; 338.9270629; 328.2641597.