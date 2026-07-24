Torna anche quest'anno, con la sua settima edizione, il Festival Chitarristico di Nicotera – Guitaromanie 2026, manifestazione organizzata dall'associazione culturale Le Muse, divenuta ormai uno degli appuntamenti di riferimento dedicati alla chitarra in Calabria.

Dal 25 luglio al 19 settembre, il suggestivo Chiostro di Palazzo Convento, all'interno del Palazzo municipale di Nicotera, farà da cornice ai cinque concerti della VII edizione del Festival, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici anime della chitarra: dalla tradizione popolare calabrese al repertorio classico, dalla musica cameristica alle nuove generazioni di interpreti.

Direttore artistico della manifestazione è il maestro Romolo Calandruccio, chitarrista, docente e ricercatore, da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio chitarristico e nella promozione della cultura musicale sul territorio.

La VII edizione si aprirà con una delle principali novità del Festival: "La chitarra battente nella tradizione calabrese", con Andrea Bressi, Giuseppe Gallo e Giulio Mancuso, interpreti della più autentica tradizione musicale calabrese. La scelta è pienamente in linea con la filosofia di Guitaromanie, che si propone di far conoscere al grande pubblico la chitarra in tutte le sue sfaccettature, come ricorda il motto del Festival: "Le mille anime della chitarra in un solo Festival". Dopo aver dedicato la scorsa edizione alla chitarra storica (barocca e dell'Ottocento) e alla chitarra elettrica, quest'anno il Festival porta sul palco la chitarra battente, simbolo della tradizione musicale calabrese, attraverso un percorso di canti popolari, serenate e musiche da ballo.

Il Festival proseguirà con il concerto "Danza e Nostalgia", affidato al duo formato da due chitarristi siciliani, Enza Sciotto e Nello Alessi, dedicato alle sonorità della chitarra classica in formazione cameristica.

Grande spazio sarà riservato anche quest'anno ai giovani musicisti con la confermata Sezione Eccellenze Juniores, nata per valorizzare i migliori allievi dei Conservatori calabresi.

Il 2 agosto saranno protagonisti Aurora Cutellé e Tommaso Grillo, studenti del Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, mentre il 19 settembre saliranno sul palco Alice Grasso, Arianna Carnevale e Valeria Bastone, allievi del Conservatorio "P. I. Tchaikovsky" (oggi Conservatorio "S. Arlia") di Nocera Terinese, confermando la proficua collaborazione tra Guitaromanie e le istituzioni di alta formazione musicale della Calabria.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figura anche il concerto "La chitarra tra Classicismo e Novecento", con altri due musicisti siciliani, Domenico Spada alla chitarra e Cristina Gianino al pianoforte, un percorso musicale che metterà in dialogo il repertorio classico con quello del Novecento storico.

Con questa settima edizione Guitaromanie conferma la propria vocazione: proporre una visione ampia dello strumento, capace di unire tradizione e innovazione, valorizzare il patrimonio musicale calabrese, promuovere i giovani talenti e ospitare interpreti di riconosciuto prestigio. Negli anni il Festival ha saputo costruire un'identità ben definita, diventando uno dei pochissimi eventi in Calabria interamente dedicati alla chitarra. La manifestazione continua inoltre a rappresentare un'importante occasione di promozione culturale e turistica per Nicotera, grazie al coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e delle numerose realtà imprenditoriali che sostengono il progetto.

Il Festival gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Vibo Valentia, del Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia e del Conservatorio "S. Arlia” di Nocera Terinese, confermando una rete di collaborazioni che negli anni ha contribuito alla crescita della manifestazione.

Il cartellone

Sabato 25 luglio – ore 22.00

Chiostro di Palazzo Convento – Nicotera

La chitarra battente nella tradizione calabrese

Andrea Bressi – Giuseppe Gallo – Giulio Mancuso

Martedì 28 luglio – ore 22.00

Chiostro di Palazzo Convento – Nicotera

Danza e Nostalgia

Enza Sciotto – Nello Alessi

Domenica 2 agosto – ore 22.00

Chiostro di Palazzo Convento – Nicotera

Festival – Sezione Eccellenze Juniores

Solo & Duo – Tradizione e Passione

Aurora Cutellé – Tommaso Grillo

Venerdì 7 agosto – ore 22.00

Chiostro di Palazzo Convento – Nicotera

La chitarra tra Classicismo e Novecento

Domenico Spada – Cristina Gianino

Sabato 19 settembre – ore 19.00

Chiostro di Palazzo Convento – Nicotera

Festival – Sezione Eccellenze Juniores

Chitarra e Voce

Alice Grasso – Arianna Carnevale – Valeria Bastone