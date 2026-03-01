“Lo Stato delle cose, dottrina sociale tra famiglia, scuola e società”. Questo il titolo del libro che sarà presentato questa sera a Parghelia nell'ambito della rassegna Incontro con l'autore… . L'evento, moderato dal docente Gabriele Vallone, si svolgerà a partire dalle 17.30 all'interno dell'edificio scolastico di via Trento. Incentrato sul volume di Antonio Sangeniti , l'incontro prevede l'intervento in sala del sindaco di Parghelia, Antonio Landro , e il dialogo con l'autore del ricercatore in Diritto romano , Ignazio d'Angelo. “A 162 anni dall'Unità d'Italia - si legge nel libro - parliamo ancora della questione meridionale cioè, della disunione del Paese: a più di un secolo e mezzo dall'unificazione politica , dobbiamo registrare la sua mancata unificazione economica e sociale”. “ Lo Stato delle cose, dottrina sociale tra famiglia, scuola e società ” è racchiuso in quattordici capitoli ed è edito da Adhoc. La prefazione è di monsignor Filippo Ramondino , direttore dell'Archivio storico della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, il quale nell'occasione spiega come il tutto viene osservato dall'autore “da una visione oggi alquanto scomoda e fuori moda : quella dell'Evangelo di Cristo, della dottrina sociale e cristiana ”. Tra le questioni più urgenti e permanenti rimarcate nel volume, anche quelle della dignità della persona e dell'emergenza educativa. Nato a Vibo Valentia, Antonio Sangeniti è laureato in Filosofia teorica presso l'Università della Calabria. Attualmente insegna Religione cattolica al Liceo scientifico “Giuseppe Bertò” di Vibo.