L'incontro è per questa sera alle 17.30 presso l'edificio scolastico di via Trento. Dialogherà con l'autore il ricercatore di Diritto romano Ignazio d'Angelo
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
“Lo Stato delle cose, dottrina sociale tra famiglia, scuola e società”. Questo il titolo del libro che sarà presentato questa sera a Parghelia nell'ambito della rassegna Incontro con l'autore… . L'evento, moderato dal docente Gabriele Vallone, si svolgerà a partire dalle 17.30 all'interno dell'edificio scolastico di via Trento. Incentrato sul volume di Antonio Sangeniti , l'incontro prevede l'intervento in sala del sindaco di Parghelia, Antonio Landro , e il dialogo con l'autore del ricercatore in Diritto romano , Ignazio d'Angelo. “A 162 anni dall'Unità d'Italia - si legge nel libro - parliamo ancora della questione meridionale cioè, della disunione del Paese: a più di un secolo e mezzo dall'unificazione politica , dobbiamo registrare la sua mancata unificazione economica e sociale”. “ Lo Stato delle cose, dottrina sociale tra famiglia, scuola e società ” è racchiuso in quattordici capitoli ed è edito da Adhoc. La prefazione è di monsignor Filippo Ramondino , direttore dell'Archivio storico della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, il quale nell'occasione spiega come il tutto viene osservato dall'autore “da una visione oggi alquanto scomoda e fuori moda : quella dell'Evangelo di Cristo, della dottrina sociale e cristiana ”. Tra le questioni più urgenti e permanenti rimarcate nel volume, anche quelle della dignità della persona e dell'emergenza educativa. Nato a Vibo Valentia, Antonio Sangeniti è laureato in Filosofia teorica presso l'Università della Calabria. Attualmente insegna Religione cattolica al Liceo scientifico “Giuseppe Bertò” di Vibo.