VIDEO | La due giorni promossa dal portavoce dal Cenacolo degli Inquieti Pierluigi Lo Gatto per riscoprire il valore di interrogarsi sulle cose e recuperare la responsabilità di offrire risposte fuori dagli schemi precostituiti
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Un successo la prima edizione del Festival del Pensiero, promosso dal Cenacolo degli Inquieti in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pizzo e con il patrocinio della Provincia di Vibo, della Regione Calabria e del Gal Terre Vibonesi.
Obiettivo del Festival, quello di restituire spazio e dignità al pensiero critico «in un'epoca in cui la riflessione individuale è spesso sostituita da automatismi, scorciatoie digitali e delega della responsabilità», ha affermato il portavoce del Cenacolo, Pierluigi Lo Gatto. La seconda giornata di evento si è svolta nella suggestiva Casa della Cultura.
«Viviamo in una società massificata in cui non si pensa più – ha sottolineato Lo Gatto -. Bisogna fermarsi e cercare di sviluppare il pensiero critico, altrimenti continueremo a seguire il gregge e saremo schiavi della tecnologia. Il pensiero critico induce a una cosa di cui siamo estremamente terrorizzati: la responsabilità, cioè la capacità di rispondere. Pensare significa acquisire potere, e acquisire potere significa assumersi la responsabilità di quello che facciamo», ha concluso Lo Gatto.
Dopo l’introduzione di Domenico Calopresti, il pomeriggio è proseguito con l’attesa lectio del professor Luigi La Rosa, ispiratore e guida della compagnia teatrale catanzarese Graecalis – Il vento della parola antica.
A chiudere la giornata, gli attori Mariarita Albanese e Salvatore Venuto hanno regalato al pubblico una serie di letture tratte da Prometeo, dai Malavoglia, dall’Inferno di Dante e da opere di Leopardi.