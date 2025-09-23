San Gregorio d'Ippona accoglie l'evento "Il gioco è bello se dura poco!" firmato Edizioni Beroe. Il format sul contrasto alla ludopatia prevede un incontro fra libri e musica con Salvatore Franco. La provincia di Vibo Valentia continua a mantenere alto il tasso di vittime segnate dalla dipendenza dal gioco d'azzardo.

La casa editrice vibonese Edizioni Beroe, attenta a temi di interesse sociale, propone iniziative per mantenere alta l'attenzione delle istituzioni. Dopo Mileto, anche il Comune di San Gregorio d'Ippona accoglie questo format culturale per sensibilizzare la comunità locale contro la ludopatia. La Sala Consiliare comunale ospiterà venerdì 26 Settembre dalle ore 18.30 un incontro multidisciplinare.

Il presidente del Consiglio comunale Nicoletta Covalea introdurrà i saluti del sindaco Pasquale Farfaglia. Il responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza della Regione Calabria Roberto Cosentino modererà gli interventi del criminologo Nicola Centorrino, dell'editore Renato Costa e di Salvatore Franco, autore del romanzo "Padrone e Sotto", che a fine evento eseguirà alcuni brani della musica popolare arbëreshe.

«Non è facile – dichiara l'editore Renato Costa – affrontare temi particolari con la giusta sensibilità e competenza, ma compito della cultura è anche quello di smuovere le coscienze e aiutarle a comprendere che è possibile rimediare ad errori compiuti durante il nostro percorso di vita. San Gregorio d'Ippona è una

comunità sensibile alle attività culturali e lo dimostra la volontà istituzionale di accogliere questa mia iniziativa. Il libro di Salvatore Franco – conclude l'editore – è un'ottima risorsa per quanto riguarda la sensibilità nell'individuare le sfumature subdole della ludopatia».