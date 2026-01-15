Prende ufficialmente il via l’attività dell’associazione culturale “Canapè”. Il sodalizio, guidato dalla presidente Domenica Cavallaro, si presenta alla comunità questo pomeriggio con un evento di profonda riflessione sociale e identitaria dal titolo: “A me piace il Sud?”. L’incontro si terrà alle ore 17:30 presso l’Aula Magna della Scuola Media “Stanislao Aloe” di Sant’Onofrio.

Lontano dai luoghi comuni, il dibattito esplorerà un Mezzogiorno fatto di contrasti: il silenzio delle partenze e il rumore della memoria, le ferite dell’abbandono e la scommessa, e il coraggio, di chi decide di restare.

L’obiettivo non è "difendere" la Calabria, ma ascoltarne le istanze autentiche per progettarne il futuro.

L’evento, moderato dalla presidente Domenica Cavallaro e dalla vicepresidente Mariarosaria Riga, vedrà il contributo di relatori provenienti dal mondo accademico, economico e dell’informazione, quali: il prof. Giuseppe Cinquegrana, docente del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia; il prof. Francesco Aiello, direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Unical e presidente di Open Calabria; Gaetano Portaro, presidente di Confindustria Giovani Vibo Valentia; Antonella Furci, giornalista.

La serata rappresenterà anche l'occasione ufficiale per illustrare ai cittadini la visione, gli obiettivi e i futuri progetti dell’Associazione Canapè, nata con la volontà di stimolare il dialogo culturale e la partecipazione attiva sul territorio.