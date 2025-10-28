Mercoledì 29 ottobre l’evento promosso dal Club per l’Unesco e dall’Associazione “L’Offerta Musicale” di Venezia farà rivivere la magia del cinema muto con l’accompagnamento pianistico improvvisato dal maestro inglese

Un dialogo tra immagine e suono, emozione e memoria: è questo il filo conduttore della serata organizzata dal Club per l’Unesco di Tropea, presieduto da Giuseppe Maria Romano, e dall’Associazione “L’Offerta Musicale” di Venezia, guidata dal M° Riccardo Parravicini.

L’evento, dal titolo “L’immagine e la Musica: appuntamento con la storia del grande Cinema”, si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 19 nella Cappella dei Nobili di Tropea, in Largo Padre di Netta, con ingresso libero.

Protagonista della serata sarà la proiezione del capolavoro di Charlie Chaplin, “Il Monello” (The Kid), primo lungometraggio del genio inglese, realizzato nel 1921 e considerato una pietra miliare della storia del cinema mondiale. Un’opera che intreccia comicità e poesia, denuncia sociale e tenerezza, e che conserva ancora oggi una potenza emotiva intatta.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva sarà la musica dal vivo del pianista Matthew Pope, che accompagnerà la proiezione improvvisando al pianoforte, proprio come avveniva negli anni d’oro del cinema muto. La sua interpretazione restituirà al pubblico l’atmosfera autentica delle prime sale cinematografiche, dove la musica era parte integrante del racconto visivo.

L’iniziativa non è solo un omaggio alla genialità di Chaplin, ma anche una riflessione sul ruolo della musica come linguaggio narrativo, capace di dare ritmo, emozione e profondità all’immagine.

Come sottolineano i promotori, il progetto nasce dal desiderio di valorizzare il dialogo tra le arti, unendo cinema, musica e memoria storica in un’esperienza culturale condivisa e accessibile a tutti.