L’evento sul volume di Sergio Barletta per promuovere gli scrittori calabresi. Previsti anche intermezzi musicali e mostre d'arte contemporanea

Domenica 8 maggio, nel castello Murat di Pizzo, alle ore 18:00, si terrà una serata dedicata agli scrittori calabresi (la rassegna si chiama infatti “Autori di Calabria”). Sarà presentato il libro di Sergio Barletta dal titolo “Diavoli blues”. Interverranno Antonio Reppucci (commissario del Comune di Pizzo), Francesco Pascale (presidente della cooperativa “Kairos”), Silvio Primerano (moderatore dell’evento) e Sergio Barletta (autore del libro). Previsti anche intermezzi musicali, a cura del gruppo “Carella Curcio duo”, e anche una mostra d’arte contemporanea, dal nome “Trafitti”, di Claudio Grandinetti. L’autore collabora con diverse testate di politica e cultura (ha diretto “CittàAperta” dal 2005 al 2008), promuovendo convegni sulla giustizia e ideando eventi musicali.