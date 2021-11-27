Nella suggestiva cornice del museo del terremoto, protagonisti dell’iniziativa gli studenti del liceo scientifico

Continua a fare da sfondo lo scenario del Polo Museale di Soriano dove, nella suggestiva cornice del museo del terremoto, si è tenuto il primo dei quattro incontri de il “Festival della Filosofia”. Protagonista la vita di Sant’Agostino che, insieme a San Tommaso d’Aquino, è il maggior filosofo cristiano di tutti i tempi. Di spessore sono stati gli interventi dei relatori: Vincenzo Bartone, sindaco di Soriano, monsignor Giuseppe Fiorillo e il dirigente del liceo scientifico, “Niccolò Machiavelli”, Nicola Vinci, che hanno dato spunti di riflessione agli alunni del liceo i quali, insieme alla docente e fiduciaria del plesso Maria Teresa Daffinà, affiancata dai colleghi Patrizia Cantafio e Raul Manfrida, sono stati protagonisti dell’ iniziativa.



«Gli studenti sono stati centrali in questo importante palcoscenico – ha spiegato la Daffinà – ed hanno fatto delle importanti riflessioni e letto alcune delle citazioni più celebri e significative di Sant’Agostino».

Puntuale e attenta la disamina dei relatori riguardo la conversione e l’incontro del santo con Cristo che divenne il centro della sua esistenza. Per Sant’Agostino, la filosofia è ricerca di sé stesso, meditazione, dialogo con la propria anima e da qui nascono le confessioni e la sua fede profonda. A ragion di ciò, la professoressa Maria Teresa Daffinà, ha concluso con una massima: “Insegnami la scienza, illuminandomi la mente”.